27.06.2019 13:22
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 399.832.

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası399.832.780
Türk Hava Yolları331.814.584
Petkim235.999.393
Vestel162.838.345
Akbank154.901.913
Kardemir (D)142.435.428
Halkbank128.033.876
ICBC Turkey Bank107.176.006
Ereğli Demir Çelik92.403.838
ASELSAN86.340.245
Vakıflar Bankası81.406.434
Türk Telekom74.606.713
Yapı ve Kredi Bank.67.636.772
İş Bankası (C)67.407.266
Pegasus65.508.334
İş Fin.Kir.49.872.678
Koza Madencilik39.591.764
Şekerbank35.213.306
Emlak Konut GMYO35.064.978
Soda Sanayii33.484.660
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
demir çelik , garanti bankası , borsa istanbul , Ekonomi

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