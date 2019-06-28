28.06.2019 13:26
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 482.444.

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları482.444.283
Garanti Bankası305.626.992
Petkim130.202.648
Akbank120.030.557
Halkbank119.734.635
Vestel95.652.187
Sasa Polyester69.689.048
Kardemir (D)68.819.115
Pegasus65.881.303
ICBC Turkey Bank62.790.497
Ereğli Demir Çelik61.977.647
Vakıflar Bankası52.945.264
Koza Madencilik47.832.838
ASELSAN40.417.305
Türk Telekom37.986.461
İş Bankası (C)36.532.695
Soda Sanayii31.345.284
Yapı ve Kredi Bank.30.725.488
İpek Doğal Enerji28.657.267
Bim Mağazalar28.292.727
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Demir Çelik , Türk Hava Yolları , Borsa İstanbul , Ekonomi

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