Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|482.444.283
|Garanti Bankası
|305.626.992
|Petkim
|130.202.648
|Akbank
|120.030.557
|Halkbank
|119.734.635
|Vestel
|95.652.187
| Sasa Polyester
|69.689.048
|Kardemir (D)
|68.819.115
|Pegasus
|65.881.303
|ICBC Turkey Bank
|62.790.497
|Ereğli Demir Çelik
|61.977.647
|Vakıflar Bankası
|52.945.264
| Koza Madencilik
|47.832.838
|ASELSAN
|40.417.305
|Türk Telekom
|37.986.461
| İş Bankası (C)
|36.532.695
|Soda Sanayii
|31.345.284
|Yapı ve Kredi Bank.
|30.725.488
|İpek Doğal Enerji
|28.657.267
|Bim Mağazalar
|28.292.727
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)