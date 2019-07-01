01.07.2019 13:26
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 799.643.

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası799.643.366
Türk Hava Yolları555.442.213
Akbank334.470.352
Halkbank330.106.332
ASELSAN264.150.690
Kardemir (D)214.297.921
Vakıflar Bankası210.618.124
Petkim206.262.655
İş Bankası (C)132.783.166
Emlak Konut GMYO131.707.603
Yapı ve Kredi Bank.120.151.702
Tüpraş112.572.301
ICBC Turkey Bank110.508.574
Ereğli Demir Çelik94.422.358
Türk Telekom92.164.120
Turkcell78.913.076
Koza Madencilik69.141.961
Galatasaray Sportif66.562.631
Pegasus58.738.323
İpek Doğal Enerji54.671.369
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası , Borsa İstanbul , Demir Çelik , Ekonomi

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