Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|708.384.000
|Garanti Bankası
|672.441.447
|ICBC Turkey Bank
|338.364.967
|Halkbank
|256.244.840
|Akbank
|190.385.111
|Kardemir (D)
|177.728.260
|Vakıflar Bankası
|161.357.233
|Petkim
|158.887.377
|İş Bankası (C)
|111.292.762
|Yapı ve Kredi Bank.
|101.834.784
|ASELSAN
|93.739.979
|Tüpraş
|87.305.046
|Soda Sanayii
|69.593.781
|Turkcell
|58.525.164
|Bim Mağazalar
|57.234.005
|Türk Telekom
|55.356.967
|Emlak Konut GMYO
|53.114.488
|Sasa Polyester
|51.898.853
|Vestel
|48.916.287
|Ereğli Demir Çelik
|42.479.496
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)