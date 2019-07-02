02.07.2019 13:21
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 708.384.

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları708.384.000
Garanti Bankası672.441.447
ICBC Turkey Bank338.364.967
Halkbank256.244.840
Akbank190.385.111
Kardemir (D)177.728.260
Vakıflar Bankası161.357.233
Petkim158.887.377
İş Bankası (C)111.292.762
Yapı ve Kredi Bank.101.834.784
ASELSAN93.739.979
Tüpraş87.305.046
Soda Sanayii69.593.781
Turkcell58.525.164
Bim Mağazalar57.234.005
Türk Telekom55.356.967
Emlak Konut GMYO53.114.488
Sasa Polyester51.898.853
Vestel48.916.287
Ereğli Demir Çelik42.479.496
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları , Borsa İstanbul , Demir Çelik , Ekonomi

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