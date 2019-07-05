Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|598.048.078
|Halkbank
|507.776.414
|Türk Hava Yolları
|420.624.904
|Akbank
|391.600.248
|İş Bankası (C)
|165.099.061
|Vakıflar Bankası
|152.873.582
|Kardemir (D)
|142.647.856
|Petkim
|135.397.905
|Yapı ve Kredi Bank.
|93.480.684
|Vestel
|77.772.938
|ASELSAN
|75.874.162
|Tüpraş
|73.080.727
| Koza Madencilik
|61.879.594
|Türk Telekom
|53.383.319
|ICBC Turkey Bank
|44.908.411
|Ereğli Demir Çelik
|37.779.264
|Bim Mağazalar
|37.498.914
|Pegasus
|35.375.603
|Koza Altın
|27.900.654
|Gersan Elektrik
|25.544.373
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)