08.07.2019 13:22
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 815.969.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 815.969.147
Türk Hava Yolları 399.210.004
Halkbank 242.484.076
Vakıflar Bankası 234.664.400
Akbank 222.505.200
Yapı ve Kredi Bank. 113.802.483
Kardemir (D) 112.101.675
İş Bankası (C) 103.663.227
Koza Madencilik 89.690.467
Petkim 88.381.234
Tüpraş 71.574.065
Sasa Polyester 64.578.244
ASELSAN 64.566.794
Türk Telekom 55.716.062
Sabancı Holding 55.054.994
Emlak Konut GMYO 54.309.177
Bim Mağazalar 53.408.795
Pegasus 46.844.812
Ereğli Demir Çelik 45.626.907
T.S.K.B. 39.878.425
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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