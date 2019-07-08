Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|815.969.147
|Türk Hava Yolları
|399.210.004
|Halkbank
|242.484.076
|Vakıflar Bankası
|234.664.400
|Akbank
|222.505.200
|Yapı ve Kredi Bank.
|113.802.483
|Kardemir (D)
|112.101.675
|İş Bankası (C)
|103.663.227
|Koza Madencilik
|89.690.467
|Petkim
|88.381.234
|Tüpraş
|71.574.065
|Sasa Polyester
|64.578.244
|ASELSAN
|64.566.794
|Türk Telekom
|55.716.062
|Sabancı Holding
|55.054.994
|Emlak Konut GMYO
|54.309.177
|Bim Mağazalar
|53.408.795
|Pegasus
|46.844.812
|Ereğli Demir Çelik
|45.626.907
|T.S.K.B.
|39.878.425
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)