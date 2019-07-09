09.07.2019 13:23
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 606.709.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 606.709.487
Türk Hava Yolları 443.123.708
Akbank 252.442.341
Halkbank 171.186.872
Vakıflar Bankası 140.204.617
Kardemir (D) 126.032.444
Tüpraş 110.224.634
Petkim 108.027.644
Yapı ve Kredi Bank. 92.993.413
İş Bankası (C) 91.975.872
Emlak Konut GMYO 85.865.333
Koza Madencilik 77.748.400
Vestel 71.380.723
ASELSAN 60.399.977
Sasa Polyester 42.679.496
Turkcell 41.825.072
Ereğli Demir Çelik 36.697.164
Bim Mağazalar 36.681.297
Pegasus 36.439.595
Türk Telekom 29.550.445
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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