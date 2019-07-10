10.07.2019 13:22
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 794.612.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 794.612.140
Türk Hava Yolları 453.977.298
Vakıflar Bankası 200.351.723
Kardemir (D) 177.779.220
Halkbank 156.399.669
Akbank 153.211.273
Vestel 133.069.910
Yapı ve Kredi Bank. 115.733.386
Koza Madencilik 106.540.095
İş Bankası (C) 99.889.434
Petkim 77.255.335
Tüpraş 71.509.300
Sasa Polyester 58.735.242
ASELSAN 58.161.994
İş Fin.Kir. 54.750.115
Ereğli Demir Çelik 51.498.687
Bim Mağazalar 49.487.227
Pegasus 48.055.085
Türk Telekom 37.308.806
Emlak Konut GMYO 35.001.932
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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