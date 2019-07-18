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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 710.842.

18.07.2019 13:23 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 710.842.133
Türk Hava Yolları 661.988.400
T. Halk Bankası 303.281.620
Aselsan 246.190.590
Vakıflar Bankası 148.316.417
Kardemir (D) 147.793.371
Akbank 141.114.487
Petkim 138.958.180
Emlak Konut GMYO 102.159.508
Koza Madencilik 91.107.450
Tüpraş 83.121.851
Türk Telekom 82.395.236
İş Bankası (C) 65.758.901
Yapı ve Kredi Bank. 54.435.089
Ereğli Demir Çelik 52.848.601
Yataş 47.727.960
Koza Altın 47.432.380
İpek Doğal Enerji 43.325.652
Vestel 31.418.673
Sasa Polyester 26.392.548
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

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