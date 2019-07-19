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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası762.535.869 Türk Hava Yolları658.578.

19.07.2019 13:31 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası762.535.869
Türk Hava Yolları658.578.671
Halkbank341.175.973
Vakıflar Bankası216.275.953
Ereğli Demir Çelik215.015.835
Akbank167.091.177
ASELSAN161.447.302
Petkim156.085.288
Kardemir (D)134.229.346
İş Bankası (C)119.694.135
Tüpraş104.180.234
Yapı ve Kredi Bank.80.765.203
Vestel66.612.076
Koza Madencilik61.802.767
Türk Telekom52.190.677
Emlak Konut GMYO48.433.646
Koza Altın34.868.469
T.S.K.B.34.699.948
Turkcell33.710.265
Alarko Holding32.881.982
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

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