Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 607.873.214 Türk Hava Yolları 376.130.601 Halkbank 203.361.292 Akbank 146.656.159 Petkim 134.376.958 ASELSAN 119.702.395 İş Bankası (C) 115.279.289 Vakıflar Bankası 109.136.865 Emlak Konut GMYO 92.874.054 Yapı ve Kredi Bank. 84.855.108 Türk Telekom 75.913.078 Koza Madencilik 65.196.937 Kardemir (D) 49.597.467 Ereğli Demir Çelik 47.717.819 Turkcell 46.203.944 Özderici GMYO 45.502.266 Pegasus 38.482.587 Tüpraş 32.602.627 Koza Altın 32.202.099 Vestel 28.298.878

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)