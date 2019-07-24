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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 640.215.

24.07.2019 13:23 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 640.215.190
Garanti Bankası 452.592.129
T. Halk Bankası 198.678.768
Kardemir (D) 178.093.354
Akbank 154.075.441
Petkim 149.598.729
Tüpraş 70.835.858
Vakıflar Bankası 68.917.749
İş Fin.Kir. 62.061.537
Aselsan 56.629.143
Koza Madencilik 56.552.420
Ereğli Demir Çelik 55.876.210
İş Bankası (C) 54.782.015
Emlak Konut GMYO 42.773.888
Pegasus 39.538.323
Vestel 37.975.918
Türk Telekom 36.609.292
Soda Sanayii 34.516.370
Yapı ve Kredi Bank. 33.540.399
İpek Doğal Enerji 28.382.377

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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