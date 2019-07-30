Haberler» Ekonomi» Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 610.824.

30.07.2019 13:29 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 610.824.630
Garanti Bankası 247.605.250
Aselsan 189.124.684
Arçelik 185.675.606
T. Halk Bankası 151.212.274
Vakıflar Bankası 141.881.325
Koza Madencilik 138.735.498
Akbank 102.223.138
Petkim 92.294.365
Tüpraş 82.601.666
İpek Doğal Enerji 68.614.886
Ereğli Demir Çelik 61.663.655
Kardemir (D) 58.576.643
Koza Altın 57.229.824
Türk Telekom 54.929.842
İş Bankası (C) 54.040.488
Doğan Holding 46.827.257
Yapı ve Kredi Bank. 44.265.201
Turkcell 37.009.144
Pegasus 28.801.972
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:46   CHP: Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlanmalı
14:46   Bankaların net kârı 24.78 milyar lira
14:45   Trump: Çin daha fazla beklerse "daha zorlu bir anlaşma" yapılır
14:44   Coğrafi Bilgi Sistemi tanıtıldı
14:44   "TCMB'nin 500-600 baz puanlık indirim alanı var" başlıklı haberimiz kaynağından düzeltilmiştir.
14:44   Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (3)
14:44   "Sektörel Yol Haritaları Çalıştayı"