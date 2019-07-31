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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 522.098.

31.07.2019 13:24 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 522.098.299
Garanti Bankası 477.360.084
T. Halk Bankası 204.533.657
Türk Telekom 168.374.826
Petkim 147.392.324
Akbank 133.319.203
Arçelik 127.193.186
Aselsan 117.267.520
Tüpraş 109.964.934
Vakıflar Bankası 90.374.338
İş Bankası (C) 68.232.520
Kardemir (D) 66.207.688
Yapı ve Kredi Bank. 64.745.690
Koza Madencilik 62.287.437
Sabancı Holding 53.110.184
Pegasus 49.687.373
Turkcell 40.600.799
İpek Doğal Enerji 40.076.422
Ereğli Demir Çelik 36.552.116
Bim Mağazalar 30.814.217

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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