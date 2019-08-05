Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 385.594.827 Garanti Bankası 339.009.035 Vakıflar Bankası 153.030.848 Akbank 133.493.374 Halkbank 130.873.804 ASELSAN 121.447.916 Koza Madencilik 118.863.749 Petkim 81.139.177 Kardemir (D) 71.247.270 İş Bankası (C) 70.157.095 Yapı ve Kredi Bank. 66.126.761 Tüpraş 48.830.794 Emlak Konut GMYO 41.238.861 Türk Telekom 40.934.270 Ereğli Demir Çelik 40.863.069 İpek Doğal Enerji 35.927.229 Arçelik 31.110.480 Koza Altın 30.081.600 Turkcell 27.463.434 Vestel 23.615.024

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)