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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 385.594.

05.08.2019 13:27 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 385.594.827
Garanti Bankası 339.009.035
Vakıflar Bankası 153.030.848
Akbank 133.493.374
Halkbank 130.873.804
ASELSAN 121.447.916
Koza Madencilik 118.863.749
Petkim 81.139.177
Kardemir (D) 71.247.270
İş Bankası (C) 70.157.095
Yapı ve Kredi Bank. 66.126.761
Tüpraş 48.830.794
Emlak Konut GMYO 41.238.861
Türk Telekom 40.934.270
Ereğli Demir Çelik 40.863.069
İpek Doğal Enerji 35.927.229
Arçelik 31.110.480
Koza Altın 30.081.600
Turkcell 27.463.434
Vestel 23.615.024
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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