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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 616.077.

08.08.2019 13:22 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 616.077.164
Türk Hava Yolları 381.065.491
Tüpraş 187.033.137
Akbank 184.168.189
ASELSAN 135.736.995
Petkim 130.770.480
Halkbank 121.861.227
Koza Madencilik 113.367.907
Yapı ve Kredi Bank. 107.867.209
İş Bankası (C) 103.394.591
Vakıflar Bankası 88.099.065
Ereğli Demir Çelik 81.535.069
İpek Doğal Enerji 66.420.639
Emlak Konut GMYO 51.482.494
Türk Telekom 50.379.356
Kardemir (D) 38.372.078
Bim Mağazalar 36.480.294
Sabancı Holding 34.029.890
Tekfen Holding 33.662.592
Soda Sanayii 33.214.941
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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