Haberler» Ekonomi» Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 747.127.

09.08.2019 13:26 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 747.127.869
Garanti Bankası 271.800.187
Koza Madencilik 184.238.770
Pegasus 182.187.645
Akbank 141.976.755
İş Bankası (C) 102.360.653
Petkim 99.464.560
Aselsan 93.737.023
Koza Altın 87.402.173
İpek Doğal Enerji 82.335.711
Halkbank 60.390.923
Vakıflar Bankası 58.236.119
Aksa Enerji 46.615.158
A.V.O.D Gıda ve Tarım 46.415.584
Emlak Konut GMYO 45.339.006
Ereğli Demir Çelik 44.325.201
Vestel 40.238.681
Tüpraş 34.419.951
Alarko Holding 33.786.953
Türk Telekom 31.898.976
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:59   "Otomotivi ikinci el ayakta tutacak"
14:56   IPCC/Lee : Tüm sektörlerde sera gazı azaltımı gerekiyor
14:54   Fibabanka, 109.3 milyon lira net kâr elde etti
14:54   Coca-Cola'nın ikinci çeyrek net satışı yüzde 25 arttı
14:42   BES fonu istatistikleri
14:42   En fazla kaybettiren BES fonları
14:42   BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar