Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|485.462.857
|Türk Hava Yolları
|317.688.677
|Akbank
|207.355.849
|Pegasus
|174.687.329
|Halkbank
|135.868.925
| Koza Madencilik
|129.343.360
|Bim Mağazalar
|124.841.193
|ASELSAN
|122.068.603
|İş Bankası (C)
|117.607.736
|Petkim
|117.124.813
|Koza Altın
|106.589.622
|Ereğli Demir Çelik
|100.865.164
|Vakıflar Bankası
|95.290.222
|Tüpraş
|91.914.921
|İpek Doğal Enerji
|79.604.016
|Kardemir (D)
|78.650.455
|Alarko Holding
|74.426.117
|Galatasaray Sportif
|70.636.292
|Yapı ve Kredi Bank.
|66.981.505
|Turkcell
|56.276.112
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)