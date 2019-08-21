Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|571.098.151
|Türk Hava Yolları
|462.539.745
|Garanti Bankası
|371.806.162
| Koza Madencilik
|174.237.547
|Pegasus
|118.717.915
|İpek Doğal Enerji
|110.011.853
|İş Bankası (C)
|96.225.779
|Akbank
|87.425.166
|Halkbank
|86.562.452
|Tüpraş
|80.676.223
|Emlak Konut GMYO
|76.242.393
|Vakıflar Bankası
|72.804.205
|Petkim
|68.718.832
|Koza Altın
|53.342.738
|Ereğli Demir Çelik
|46.699.608
|Türk Telekom
|43.272.070
|TAV Havalimanları
|36.379.218
|Vestel
|34.215.208
|Sabancı Holding
|30.364.280
|Bim Mağazalar
|29.839.255
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)