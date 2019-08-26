Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 409.512.695 Garanti Bankası 402.396.258 Halkbank 150.848.865 Kardemir (D) 99.665.621 İş Bankası (C) 98.664.147 Akbank 96.963.506 Koza Madencilik 90.371.274 Pegasus 83.749.628 Vakıflar Bankası 83.707.867 ASELSAN 68.425.372 Petkim 64.018.222 Tüpraş 62.401.814 Yapı ve Kredi Bank. 49.891.664 Ereğli Demir Çelik 49.118.828 Turkcell 44.597.880 Emlak Konut GMYO 39.192.310 Türk Telekom 36.742.184 İpek Doğal Enerji 33.301.623 Koza Altın 29.063.292 Alarko Holding 21.908.109

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)