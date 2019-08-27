Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 685.055.418 Garanti Bankası 436.385.568 Petkim 204.273.472 Koza Madencilik 107.648.594 ASELSAN 104.754.933 Akbank 101.194.273 İş Bankası (C) 100.388.692 Halkbank 97.121.879 Pegasus 92.112.248 Tüpraş 84.976.131 Vakıflar Bankası 83.347.577 Ereğli Demir Çelik 81.234.290 Turkcell 62.128.422 İpek Doğal Enerji 54.065.900 Kardemir (D) 52.599.409 Fenerbahçe Futbol 43.015.322 Türk Telekom 42.441.493 Emlak Konut GMYO 40.577.104 Koza Altın 40.319.982 Bim Mağazalar 36.694.293

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)