Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|451.610.940
|Garanti Bankası
|416.046.438
|Yapı ve Kredi Bank.
|199.684.729
|Akbank
|123.706.057
|ASELSAN
|120.444.828
|Turkcell
|119.164.019
|Adese Alışveriş Ticaret
|117.106.884
|Pegasus
|116.228.307
|Tüpraş
|105.864.035
|Halkbank
|88.024.521
| Koza Madencilik
|86.700.922
|Petkim
|83.890.591
|Koza Altın
|74.352.603
|İş Bankası (C)
|71.268.970
|Türk Telekom
|68.130.730
|Ereğli Demir Çelik
|67.163.926
|Kardemir (D)
|61.947.904
|Bim Mağazalar
|60.369.188
|Vakıflar Bankası
|59.431.860
|İpek Doğal Enerji
|46.864.702
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)