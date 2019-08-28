Haberler» Ekonomi» Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 451.610.

28.08.2019 13:34 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 451.610.940
Garanti Bankası 416.046.438
Yapı ve Kredi Bank. 199.684.729
Akbank 123.706.057
ASELSAN 120.444.828
Turkcell 119.164.019
Adese Alışveriş Ticaret 117.106.884
Pegasus 116.228.307
Tüpraş 105.864.035
Halkbank 88.024.521
Koza Madencilik 86.700.922
Petkim 83.890.591
Koza Altın 74.352.603
İş Bankası (C) 71.268.970
Türk Telekom 68.130.730
Ereğli Demir Çelik 67.163.926
Kardemir (D) 61.947.904
Bim Mağazalar 60.369.188
Vakıflar Bankası 59.431.860
İpek Doğal Enerji 46.864.702
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:59   Turunçgil ihracat sezonu başlıyor
15:58   Adana'da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı
15:58   Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ Genel Kurulu
15:54   Tarımda sigortalı varlık değeri yüzde 31 arttı
15:42   Ericsson ceo'su borje ekholm yerini saab ceo'suna bıraktı.
15:42   Muz üretimi arttı, ithalat geriledi
15:40   'Johnson’ın talebi' sterlini düşürdü