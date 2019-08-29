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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 372.882.

29.08.2019 13:26 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 372.882.772
Garanti Bankası 344.793.137
ASELSAN 202.929.012
Yapı ve Kredi Bank. 182.036.746
Pegasus 132.283.193
Halkbank 129.168.889
Akbank 118.225.508
Tüpraş 92.162.250
Vakıflar Bankası 89.718.254
Kardemir (D) 60.960.359
İş Bankası (C) 60.698.013
Petkim 58.019.770
Koza Madencilik 56.672.709
Fenerbahçe Futbol 51.581.221
Turkcell 50.429.899
Adese Alışveriş Ticaret 46.205.203
Emlak Konut GMYO 45.573.773
Ereğli Demir Çelik 43.763.377
İpek Doğal Enerji 41.201.629
Koza Altın 31.761.934
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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