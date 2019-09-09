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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 432.541.

09.09.2019 13:30 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 432.541.746
Garanti Bankası 406.444.502
ASELSAN 223.659.621
Halkbank 192.849.552
Pegasus 192.471.054
Akbank 125.548.014
Vakıflar Bankası 120.130.982
Ereğli Demir Çelik 100.816.670
Yapı ve Kredi Bank. 92.147.609
Petkim 84.530.157
İş Bankası (C) 81.959.676
Koza Madencilik 78.952.224
Kardemir (D) 75.426.460
İş Fin.Kir. 66.314.666
Tüpraş 65.607.229
İpek Doğal Enerji 32.847.904
Türk Telekom 31.979.700
Fenerbahçe Futbol 31.089.333
Vestel 29.684.002
Emlak Konut GMYO 29.515.829
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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