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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 662.465.

13.09.2019 13:34Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları662.465.300
Garanti Bankası348.343.826
Petkim208.654.170
Halkbank170.382.630
ASELSAN165.035.501
Akbank152.112.626
Vakıflar Bankası117.359.137
İpek Doğal Enerji103.001.422
Koza Madencilik96.060.075
Pegasus93.694.158
Türk Telekom91.094.110
İş Bankası (C)81.598.178
Yapı ve Kredi Bank.78.326.390
Kardemir (D)64.499.163
Tüpraş61.306.989
Netaş Telekom.54.093.984
Albaraka Türk47.121.154
Ereğli Demir Çelik45.258.925
Odaş Elektrik43.731.175
Turkcell39.811.215
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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