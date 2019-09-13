Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 662.465.300 Garanti Bankası 348.343.826 Petkim 208.654.170 Halkbank 170.382.630 ASELSAN 165.035.501 Akbank 152.112.626 Vakıflar Bankası 117.359.137 İpek Doğal Enerji 103.001.422 Koza Madencilik 96.060.075 Pegasus 93.694.158 Türk Telekom 91.094.110 İş Bankası (C) 81.598.178 Yapı ve Kredi Bank. 78.326.390 Kardemir (D) 64.499.163 Tüpraş 61.306.989 Netaş Telekom. 54.093.984 Albaraka Türk 47.121.154 Ereğli Demir Çelik 45.258.925 Odaş Elektrik 43.731.175 Turkcell 39.811.215

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)