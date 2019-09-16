Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|642.979.674
|Garanti Bankası
|524.228.365
|Halkbank
|281.163.997
|Petkim
|176.035.730
|ASELSAN
|159.624.247
|Kardemir (D)
|111.189.837
|Akbank
|109.575.154
|Tüpraş
|106.496.676
|İş Bankası (C)
|105.830.078
|Koza Madencilik
|102.672.382
|Vakıflar Bankası
|90.093.483
|İpek Doğal Enerji
|86.370.652
|Pegasus
|69.973.217
|İş Fin.Kir.
|67.040.161
|Bim Mağazalar
|46.971.371
|Emlak Konut GMYO
|45.865.572
|Türk Telekom
|44.558.804
|Soda Sanayii
|43.671.652
|Yapı ve Kredi Bank.
|41.810.461
|Tukaş
|35.522.963
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)