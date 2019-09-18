Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 862.969.040 Garanti Bankası 397.853.361 Halkbank 232.168.818 Pegasus 179.710.803 Koza Madencilik 159.483.277 ASELSAN 158.346.602 Akbank 151.617.229 İş Bankası (C) 139.501.130 Petkim 139.134.281 Yapı ve Kredi Bank. 124.757.806 Kardemir (D) 111.681.464 Vakıflar Bankası 109.774.792 Fenerbahçe Futbol 108.958.397 Ereğli Demir Çelik 94.787.319 İpek Doğal Enerji 82.364.454 Tüpraş 72.236.662 Türk Telekom 69.412.451 Soda Sanayii 69.158.231 Emlak Konut GMYO 46.841.862 Tekfen Holding 40.980.473

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)