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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 862.969.

18.09.2019 13:20Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları862.969.040
Garanti Bankası397.853.361
Halkbank232.168.818
Pegasus179.710.803
Koza Madencilik159.483.277
ASELSAN158.346.602
Akbank151.617.229
İş Bankası (C)139.501.130
Petkim139.134.281
Yapı ve Kredi Bank.124.757.806
Kardemir (D)111.681.464
Vakıflar Bankası109.774.792
Fenerbahçe Futbol108.958.397
Ereğli Demir Çelik94.787.319
İpek Doğal Enerji82.364.454
Tüpraş72.236.662
Türk Telekom69.412.451
Soda Sanayii69.158.231
Emlak Konut GMYO46.841.862
Tekfen Holding40.980.473
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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