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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 690.622.

19.09.2019 13:28Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları690.622.913
Garanti Bankası643.555.338
Halkbank198.623.324
ASELSAN170.678.992
Akbank165.486.688
Petkim154.775.552
Yapı ve Kredi Bank.119.127.853
İş Bankası (C)111.657.185
Vakıflar Bankası100.053.329
Pegasus93.424.791
Emlak Konut GMYO92.140.977
Ereğli Demir Çelik84.586.420
Koza Madencilik81.226.763
Tüpraş78.600.735
Türk Telekom76.783.562
İpek Doğal Enerji56.563.152
Kardemir (D)56.227.138
Fenerbahçe Futbol47.674.941
Soda Sanayii41.219.970
Konya Çimento37.995.189
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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