Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Telekom
|606.660.698
|Türk Hava Yolları
|576.305.574
|Garanti Bankası
|516.559.951
|Akbank
|188.151.562
| Koza Madencilik
|181.452.384
|Halkbank
|148.324.673
|Kardemir (D)
|122.602.348
|Petkim
|112.534.162
|Yapı ve Kredi Bank.
|105.374.433
|ASELSAN
|104.123.432
|Pegasus
|100.532.608
|Vakıflar Bankası
|91.547.423
|İş Bankası (C)
|88.616.801
|Ereğli Demir Çelik
|80.632.350
|İpek Doğal Enerji
|68.045.402
|Doğan Holding
|63.081.094
|Tüpraş
|44.798.903
|Turkcell
|43.658.942
|Bim Mağazalar
|43.255.126
|Koza Altın
|39.745.914
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)