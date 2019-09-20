Haberler » Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Telekom 606.660.

20.09.2019 13:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Telekom606.660.698
Türk Hava Yolları576.305.574
Garanti Bankası516.559.951
Akbank188.151.562
Koza Madencilik181.452.384
Halkbank148.324.673
Kardemir (D)122.602.348
Petkim112.534.162
Yapı ve Kredi Bank.105.374.433
ASELSAN104.123.432
Pegasus100.532.608
Vakıflar Bankası91.547.423
İş Bankası (C)88.616.801
Ereğli Demir Çelik80.632.350
İpek Doğal Enerji68.045.402
Doğan Holding63.081.094
Tüpraş44.798.903
Turkcell43.658.942
Bim Mağazalar43.255.126
Koza Altın39.745.914
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Telekom, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:48 Aydın Ticaret Borsası
14:45 Garanti BBVA, bir kez daha Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
14:40 93 yıllık fabrikada şeker pancarı alımı başladı
14:35 Pakdemirli'den Pendik'teki yangının failine ilişkin açıklama
14:30 Kenevir tohumu üretimi 2023'te 150 tona çıkacak
14:25 21 kişinin öldüğü çöken bina davasında tahliye kararı
14:25 ZES sıfır emisyon için yatırımlarını sürdürüyor