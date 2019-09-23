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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 332.552.

23.09.2019 13:28Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları332.552.586
Garanti Bankası327.534.398
Petkim150.326.335
Türk Telekom144.069.110
Akbank133.348.611
T. Halk Bankası132.881.845
Aselsan115.386.898
Koza Madencilik111.910.749
Kardemir (D)104.335.362
İş Bankası (C)97.878.697
İpek Doğal Enerji93.393.982
Ereğli Demir Çelik91.679.734
Vakıflar Bankası91.393.495
Pegasus80.581.929
Tüpraş76.298.569
Fenerbahçe Futbol70.150.101
Yapı ve Kredi Bank.67.658.507
Soda Sanayii58.739.845
Sasa Polyester55.516.893
Emlak Konut GMYO50.926.574

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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