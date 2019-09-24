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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 512.818.

24.09.2019 13:25Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları512.818.984
Garanti Bankası354.933.144
ASELSAN241.938.665
Halkbank148.619.060
Akbank130.181.582
Koza Madencilik121.295.356
Türk Telekom120.849.020
Ereğli Demir Çelik120.739.594
Adese Alışveriş Ticaret115.793.834
İş Bankası (C)109.692.726
Kardemir (D)108.515.148
Tüpraş103.365.167
Petkim101.465.496
Vakıflar Bankası91.991.982
Yapı ve Kredi Bank.91.925.874
Emlak Konut GMYO85.868.859
İpek Doğal Enerji69.646.689
Tekfen Holding65.194.645
Pegasus57.544.059
Çemaş Döküm48.746.960
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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