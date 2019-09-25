Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|450.587.887
|Garanti Bankası
|322.966.065
|Türk Telekom
|213.918.813
| Koza Madencilik
|191.337.412
|Adese Alışveriş Ticaret
|150.810.500
|İş Bankası (C)
|125.026.523
|İpek Doğal Enerji
|117.445.253
|Halkbank
|105.047.711
|Aselsan
|103.282.829
|Özderici GMYO
|87.678.577
|Çemaş Döküm
|83.802.289
|Akbank
|81.115.927
|Vakıflar Bankası
|66.183.449
|Emlak Konut GMYO
|61.771.451
|Tüpraş
|61.763.477
|Koza Altın
|61.532.200
|Petkim
|60.287.794
|Yapı ve Kredi Bank.
|57.333.883
|Pegasus
|56.025.835
|Koç Holding
|54.676.385
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)