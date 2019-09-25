Haberler » Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 450.587.

25.09.2019 13:30Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları450.587.887
Garanti Bankası322.966.065
Türk Telekom213.918.813
Koza Madencilik191.337.412
Adese Alışveriş Ticaret150.810.500
İş Bankası (C)125.026.523
İpek Doğal Enerji117.445.253
Halkbank105.047.711
Aselsan103.282.829
Özderici GMYO87.678.577
Çemaş Döküm83.802.289
Akbank81.115.927
Vakıflar Bankası66.183.449
Emlak Konut GMYO61.771.451
Tüpraş61.763.477
Koza Altın61.532.200
Petkim60.287.794
Yapı ve Kredi Bank.57.333.883
Pegasus56.025.835
Koç Holding54.676.385
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:00 Aktif Bank, Sibos'ta yerini aldı
14:00 AB Komisyonu Başkanından Macaristan'a tepki
14:00 Enflasyonda düşüş bekleniyor
13:58 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
13:58 Oğuzeli, "11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali'ne" hazırlanıyor
13:57 En fazla kaybettiren BES fonları
13:57 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar