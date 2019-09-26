Haberler » Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 435.568.

26.09.2019 13:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası435.568.758
Türk Hava Yolları330.132.682
Akbank182.425.951
Tüpraş175.195.172
Petkim142.871.028
Halkbank139.284.504
ASELSAN105.894.182
Koza Madencilik104.251.034
Türk Telekom100.840.489
İş Bankası (C)84.510.403
Pegasus75.986.795
Vakıflar Bankası73.368.440
İş Fin.Kir.67.267.041
Ereğli Demir Çelik61.010.561
Yapı ve Kredi Bank.59.044.824
İpek Doğal Enerji58.649.743
Adese Alışveriş Ticaret51.843.290
Tekfen Holding50.091.646
Çemaş Döküm47.214.453
Kardemir (D)45.190.034
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:54 En fazla kaybettiren yatırım fonları
14:54 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
14:54 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
14:54 BES fonu istatistikleri
14:54 En fazla kazandıran BES fonları
14:52 Merkez Bankası rezervleri
14:52 Yatırım fonu istatistikleri