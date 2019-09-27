Haberler » Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 880.846.

27.09.2019 13:26Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası880.846.559
Türk Hava Yolları641.421.365
Halkbank290.951.040
Akbank241.927.363
ASELSAN234.130.847
İş Bankası (C)189.607.706
Yapı ve Kredi Bank.174.681.417
Vakıflar Bankası169.710.682
Kardemir (D)162.089.773
Koza Madencilik134.699.194
Tüpraş126.952.547
Petkim114.251.863
İpek Doğal Enerji109.004.586
Türk Telekom87.274.111
Ereğli Demir Çelik77.899.565
Pegasus67.070.362
Turkcell57.038.957
Sabancı Holding43.230.205
Koza Altın41.248.444
Emlak Konut GMYO36.992.341
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:12 Adalet Bakanı Gül: "Yargı reformuyla 82 milyon kendini güvende hissedecek"
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:42 TÜBİTAK: "Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002'den beri 217...
18:38 Bursalı tekstilciler, "Premiere Vision ve Texworld" fuarlarına katıldı
18:38 "Bankalar fedayı bize bırakıyor, karı kendileri alıyor"
18:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:36 Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır