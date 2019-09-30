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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.141.167.

30.09.2019 13:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.141.167.558
Garanti Bankası495.536.847
ASELSAN307.306.510
Akbank242.354.943
Halkbank205.730.858
Vakıflar Bankası197.449.470
Petkim171.425.200
İş Bankası (C)137.354.115
Türk Telekom133.748.527
Tüpraş124.271.016
Kardemir (D)115.000.976
Koza Madencilik111.636.996
Pegasus86.695.432
Ereğli Demir Çelik84.008.921
Yapı ve Kredi Bank.81.007.865
Emlak Konut GMYO58.673.784
İpek Doğal Enerji56.493.383
Şekerbank44.707.881
Sasa Polyester41.453.217
İş Fin.Kir.41.240.044
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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