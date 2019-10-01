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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 827.462.

01.10.2019 13:24Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları827.462.972
Garanti Bankası356.128.091
Petkim268.355.298
ASELSAN246.665.815
Vakıflar Bankası166.868.667
Halkbank161.309.447
Kardemir (D)146.435.249
Akbank132.884.862
Ereğli Demir Çelik90.330.170
İş Bankası (C)87.979.596
Koza Madencilik85.278.585
Türk Telekom79.888.694
Pegasus75.185.063
Emlak Konut GMYO73.855.863
Tüpraş68.230.143
İpek Doğal Enerji67.321.751
Sasa Polyester64.892.654
Tekfen Holding62.995.101
Doğuş Otomotiv61.591.067
Zorlu Enerji60.187.003
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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