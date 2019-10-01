Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 827.462.972 Garanti Bankası 356.128.091 Petkim 268.355.298 ASELSAN 246.665.815 Vakıflar Bankası 166.868.667 Halkbank 161.309.447 Kardemir (D) 146.435.249 Akbank 132.884.862 Ereğli Demir Çelik 90.330.170 İş Bankası (C) 87.979.596 Koza Madencilik 85.278.585 Türk Telekom 79.888.694 Pegasus 75.185.063 Emlak Konut GMYO 73.855.863 Tüpraş 68.230.143 İpek Doğal Enerji 67.321.751 Sasa Polyester 64.892.654 Tekfen Holding 62.995.101 Doğuş Otomotiv 61.591.067 Zorlu Enerji 60.187.003

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)