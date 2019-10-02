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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 585.894.

02.10.2019 13:36Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları585.894.267
Garanti Bankası524.155.266
Halkbank323.190.769
Akbank247.836.791
Vakıflar Bankası216.193.106
Petkim161.507.496
ASELSAN142.369.596
Kardemir (D)138.465.904
İş Bankası (C)118.290.441
Koza Madencilik108.179.416
Tüpraş106.836.648
İpek Doğal Enerji99.531.692
Yapı ve Kredi Bank.89.525.799
Pegasus79.408.547
Doğuş Otomotiv77.685.872
Turkcell72.137.539
Tofaş Oto. Fab.70.695.339
Türk Telekom58.577.805
Ereğli Demir Çelik57.954.450
Sabancı Holding46.035.052
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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