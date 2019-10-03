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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 649.226.

03.10.2019 13:24Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları649.226.980
Garanti Bankası427.168.527
Halkbank225.252.018
Akbank175.493.039
ASELSAN156.637.948
Vakıflar Bankası141.391.530
Tümosan Motor ve Traktör117.957.506
Petkim116.393.166
Tüpraş88.063.056
İş Bankası (C)85.269.275
Kardemir (D)81.708.952
Doğuş Otomotiv79.845.543
Koza Madencilik70.491.987
Netaş Telekom.68.228.651
Yapı ve Kredi Bank.67.608.160
Sabancı Holding64.172.079
İpek Doğal Enerji54.994.544
Pegasus53.705.139
Türk Telekom52.606.281
Ereğli Demir Çelik50.670.041
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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