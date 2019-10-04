Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|545.151.304
|Garanti Bankası
|384.101.284
|ICBC Turkey Bank
|205.361.296
|Halkbank
|177.187.335
|Akbank
|173.823.433
|Kardemir (D)
|147.639.233
|Tüpraş
|124.865.375
|Vakıflar Bankası
|120.658.062
|Petkim
|120.516.930
|ASELSAN
|115.309.553
|Doğuş Otomotiv
|111.761.172
|Koza Madencilik
|93.231.979
|Türk Telekom
|89.506.619
|İpek Doğal Enerji
|86.075.768
|İş Bankası (C)
|76.918.562
|Pegasus
|70.943.225
|Sabancı Holding
|70.405.963
|Netaş Telekom.
|59.746.922
|Yapı ve Kredi Bank.
|58.602.783
|Turkcell
|46.177.940
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)