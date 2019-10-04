Haberler » Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 545.151.304 Garanti Bankası 384.101.

04.10.2019 14:34Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları545.151.304
Garanti Bankası384.101.284
ICBC Turkey Bank205.361.296
Halkbank177.187.335
Akbank173.823.433
Kardemir (D)147.639.233
Tüpraş124.865.375
Vakıflar Bankası120.658.062
Petkim120.516.930
ASELSAN115.309.553
Doğuş Otomotiv111.761.172
Koza Madencilik93.231.979
Türk Telekom89.506.619
İpek Doğal Enerji86.075.768
İş Bankası (C)76.918.562
Pegasus70.943.225
Sabancı Holding70.405.963
Netaş Telekom.59.746.922
Yapı ve Kredi Bank.58.602.783
Turkcell46.177.940
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:08 Fındıkta randıman tepkisi
22:11 Akyurt'a 452 milyon liralık yatırım
21:56 Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de
21:40 "Ürünün, aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar"
21:34 Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama
21:08 Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de
20:52 Filistin ile İsrail arasındaki vergi krizi çözüldü