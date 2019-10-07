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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.403.989.058 Garanti Bankası 828.570.608 Halkbank 444.557.

07.10.2019 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.403.989.058
Garanti Bankası828.570.608
Halkbank444.557.055
Akbank241.219.088
Kardemir (D)218.951.565
ASELSAN210.275.777
ICBC Turkey Bank189.054.132
Petkim182.062.641
İş Bankası (C)178.651.382
Vakıflar Bankası139.809.984
Tüpraş105.848.453
Koza Madencilik97.970.594
Türk Telekom96.725.011
Sabancı Holding96.660.110
Pegasus89.262.726
Ereğli Demir Çelik87.668.378
Yapı ve Kredi Bank.87.373.597
Emlak Konut GMYO84.115.350
İpek Doğal Enerji77.903.668
Koza Altın58.461.571
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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