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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.342.055.279 Garanti Bankası 683.423.860 Akbank 317.011.

08.10.2019 14:32Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.342.055.279
Garanti Bankası683.423.860
Akbank317.011.680
Halkbank264.364.452
Kardemir (D)211.699.384
Petkim191.267.656
Vakıflar Bankası185.307.387
ASELSAN178.355.730
İş Bankası (C)161.217.816
Koza Madencilik138.622.440
Pegasus111.288.760
Yapı ve Kredi Bank.105.139.977
Tüpraş93.479.237
İpek Doğal Enerji88.399.461
Tekfen Holding80.209.262
Anadolu Efes79.507.597
Koç Holding79.235.225
ICBC Turkey Bank78.002.409
Turkcell77.167.478
Trakya Cam72.159.153
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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