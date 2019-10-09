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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 615.244.547 Türk Hava Yolları 613.141.

09.10.2019 14:26Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Garanti Bankası615.244.547
Türk Hava Yolları613.141.682
İş Finansal Kiralama444.365.509
Akbank252.878.197
Halkbank241.749.493
Tüpraş176.742.503
Vakıflar Bankası166.387.566
Yapı ve Kredi Bank.152.252.287
Koza Madencilik144.760.761
İpek Doğal Enerji130.883.602
İş Bankası (C)119.954.179
Petkim116.269.140
ASELSAN115.061.043
Pegasus98.775.076
Türk Telekom70.448.921
ICBC Turkey Bank69.879.199
Koza Altın64.342.775
Koç Holding59.715.409
İttifak Holding58.930.314
Doğuş Otomotiv57.526.983
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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