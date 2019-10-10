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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 696.668.362 Türk Hava Yolları 555.246.260 Akbank 279.042.

10.10.2019 14:18Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Garanti Bankası696.668.362
Türk Hava Yolları555.246.260
Akbank279.042.079
Tüpraş213.636.371
Halkbank184.421.767
Vakıflar Bankası164.576.105
İş Bankası (C)146.954.562
ASELSAN145.720.292
İş Fin.Kir.135.583.693
Kardemir (D)122.961.255
Koza Madencilik89.322.232
İpek Doğal Enerji87.960.980
Ereğli Demir Çelik87.339.248
Tukaş79.671.908
Pegasus78.839.994
Türk Telekom74.513.689
Emlak Konut GMYO74.077.197
Yapı ve Kredi Bank.72.074.582
Petkim64.628.009
Fenerbahçe Futbol62.857.206
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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