Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|797.927.145
|Garanti Bankası
|588.112.135
|Akbank
|263.889.543
|T. Halk Bankası
|175.865.426
|Tüpraş
|143.058.226
|Aselsan
|142.837.301
|Vakıflar Bankası
|138.829.928
|Ereğli Demir Çelik
|138.504.309
|Kardemir (D)
|129.486.066
|İpek Doğal Enerji
|109.066.908
|Koza Madencilik
|84.402.939
|İş Bankası (C)
|67.694.708
|Fenerbahçe Futbol
|59.225.325
|Turkcell
|49.325.608
|Petkim
|48.641.353
|Pegasus
|48.001.776
|Sabancı Holding
|47.332.557
|Türk Telekom
|45.800.095
|Koza Altın
|44.197.162
|Yapı ve Kredi Bank.
|37.617.660
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)