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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 797.927.145 Garanti Bankası 588.112.135 Akbank 263.

11.10.2019 14:25Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları797.927.145
Garanti Bankası588.112.135
Akbank263.889.543
T. Halk Bankası175.865.426
Tüpraş143.058.226
Aselsan142.837.301
Vakıflar Bankası138.829.928
Ereğli Demir Çelik138.504.309
Kardemir (D)129.486.066
İpek Doğal Enerji109.066.908
Koza Madencilik84.402.939
İş Bankası (C)67.694.708
Fenerbahçe Futbol59.225.325
Turkcell49.325.608
Petkim48.641.353
Pegasus48.001.776
Sabancı Holding47.332.557
Türk Telekom45.800.095
Koza Altın44.197.162
Yapı ve Kredi Bank.37.617.660

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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