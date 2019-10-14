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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 618.683.658 Türk Hava Yolları 615.126.400 Akbank 274.438.

14.10.2019 14:18Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Garanti Bankası618.683.658
Türk Hava Yolları615.126.400
Akbank274.438.459
Vakıflar Bankası251.563.595
Tüpraş177.769.599
Halkbank148.955.319
ASELSAN148.654.948
Ereğli Demir Çelik143.468.382
Kardemir (D)137.786.833
Yapı ve Kredi Bank.121.334.901
Koza Madencilik119.084.756
İş Fin.Kir.116.977.634
İpek Doğal Enerji94.602.538
İş Bankası (C)94.157.140
Petkim76.326.430
Turkcell64.154.285
Emlak Konut GMYO63.231.372
Soda Sanayii62.452.499
Pegasus54.813.234
Trakya Cam48.311.251
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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