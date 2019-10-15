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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 576.360.894 Türk Hava Yolları 449.820.398 Akbank 285.149.

15.10.2019 14:18Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Garanti Bankası576.360.894
Türk Hava Yolları449.820.398
Akbank285.149.121
Tüpraş170.755.594
Vakıflar Bankası164.871.762
Halkbank157.478.564
ASELSAN133.237.062
İş Bankası (C)109.995.179
Pegasus102.673.286
Kardemir (D)92.244.544
Ereğli Demir Çelik83.921.257
Yapı ve Kredi Bank.83.207.563
Koza Madencilik81.541.200
Emlak Konut GMYO69.493.250
Doğuş Otomotiv58.663.715
İpek Doğal Enerji58.412.217
Türk Telekom55.519.426
Petkim50.480.659
Trakya Cam48.475.062
Turkcell41.789.300
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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