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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 602.772.346 Garanti Bankası 209.374.938 ASELSAN 167.876.

16.10.2019 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları602.772.346
Garanti Bankası209.374.938
ASELSAN167.876.291
Koza Madencilik130.548.882
Petkim108.285.544
Tüpraş105.524.617
Halkbank100.902.805
Akbank96.015.475
Emlak Konut GMYO79.091.230
İpek Doğal Enerji61.008.411
Ereğli Demir Çelik53.410.433
Kardemir (D)50.933.750
Pegasus50.165.888
Vakıflar Bankası49.717.254
Koza Altın48.555.527
Bim Mağazalar47.495.325
Turkcell45.997.260
Trakya Cam41.384.413
Sabancı Holding41.173.154
Soda Sanayii39.741.347
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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