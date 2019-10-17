Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 391.615.698 ASELSAN 128.415.603 Doğuş Otomotiv 97.757.

17.10.2019 14:21Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları391.615.698
ASELSAN128.415.603
Doğuş Otomotiv97.757.801
Tüpraş84.871.361
Petkim77.969.360
Koza Madencilik74.280.992
Pegasus71.168.834
ICBC Turkey Bank67.841.692
Fenerbahçe Futbol67.311.781
Ereğli Demir Çelik57.879.504
Bim Mağazalar52.983.292
Odaş Elektrik44.174.510
Turkcell42.828.722
Garanti Bankası38.313.223
İpek Doğal Enerji33.809.105
Şişe Cam33.136.495
Tekfen Holding32.967.770
Sabancı Holding32.299.564
Akbank31.189.629
İş Fin.Kir.29.242.592
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:15 TMB: Makro ekonomik adımlarla inşaatta olumlu sinyaller başladı
16:12 ABD'de işsizlik başvuruları 4 bin arttı
16:08 "Volkswagen yatırımı devam edecek"
16:06 Sterlin Brexit anlaşmasının geçmeyeceği endişesiyle düştü
16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
16:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan - Pence görüşmesi başladı
15:52 İGA Lounge ayrıcalıkları Priority Pass sahipleriyle buluşuyor
17.10.2019 16:21:35