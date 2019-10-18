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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 567.164.582 ASELSAN 247.811.671 Tüpraş 245.364.

18.10.2019 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları567.164.582
ASELSAN247.811.671
Tüpraş245.364.091
Garanti Bankası182.603.683
Ereğli Demir Çelik149.641.291
Pegasus119.558.121
Petkim117.828.911
Koza Madencilik111.855.961
Kardemir (D)102.853.169
Emlak Konut GMYO93.029.379
Akbank75.180.284
Türk Telekom75.162.902
Turkcell72.813.773
Vakıflar Bankası68.163.784
Sabancı Holding66.462.794
Halkbank58.253.402
Bim Mağazalar50.670.805
İş Fin.Kir.49.837.377
Alarko Holding49.249.628
Koç Holding48.170.302
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Tüpraş, Ekonomi

Kaynak: AA

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