Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 587.625.506 İş Finansal Kiralama 194.779.644 Garanti Bankası 163.722.971 Akbank 129.394.414 Kardemir (D) 122.492.725 Pegasus 116.563.966 ASELSAN 101.970.355 Tüpraş 85.683.812 Koza Madencilik 73.985.454 Ereğli Demir Çelik 73.592.390 Emlak Konut GMYO 70.306.377 Petkim 65.642.227 Halkbank 61.163.431 Türk Telekom 55.611.664 Trakya Cam 46.148.509 Sabancı Holding 45.476.681 Tukaş 37.309.450 Alarko Holding 35.101.984 Vakıflar Bankası 34.559.627 Fenerbahçe Futbol 33.656.658

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)