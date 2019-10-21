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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 587.625.506 İş Finansal Kiralama 194.779.

21.10.2019 14:24Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları587.625.506
İş Finansal Kiralama194.779.644
Garanti Bankası163.722.971
Akbank129.394.414
Kardemir (D)122.492.725
Pegasus116.563.966
ASELSAN101.970.355
Tüpraş85.683.812
Koza Madencilik73.985.454
Ereğli Demir Çelik73.592.390
Emlak Konut GMYO70.306.377
Petkim65.642.227
Halkbank61.163.431
Türk Telekom55.611.664
Trakya Cam46.148.509
Sabancı Holding45.476.681
Tukaş37.309.450
Alarko Holding35.101.984
Vakıflar Bankası34.559.627
Fenerbahçe Futbol33.656.658
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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